Владимиру Путину, согласно опросу ВЦИОМа, доверяют 71% россиян

При этом одобряют деятельность президента 65,5%. Исследование проводилось с 3 по 9 февраля. Ранее аналогичный опрос провел «Левада-центр», который показал, что уровень доверия Путину составляет 35%. Столь разные данные связаны с тем, что социологи ВЦИОМа предлагали участникам опроса выбрать одного политика из нескольких вариантов, а в исследовании «Левада-центра» респонденты сами называли политиков, которым они доверяют.
2020-02-14T21:30:00+03:00
2020-02-14T21:30:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 14 февраля 2020
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