Владимиру Путину, согласно опросу ВЦИОМа, доверяют 71% россиян

При этом одобряют деятельность президента 65,5%. Исследование проводилось с 3 по 9 февраля. Ранее аналогичный опрос провел «Левада-центр», который показал, что уровень доверия Путину составляет 35%. Столь разные данные связаны с тем, что социологи ВЦИОМа предлагали участникам опроса выбрать одного политика из нескольких вариантов, а в исследовании «Левада-центра» респонденты сами называли политиков, которым они доверяют.