Власти Петербурга не согласовали шествие памяти Немцова в центре города

Власти Санкт-Петербурга не согласовали в центре города шествие памяти убитого политика Бориса Немцова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский.

«Мы подали заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова — это традиционное мероприятие в годовщину его гибели — предложили 8 вариантов маршрута. Сегодня нам позвонили из Комитета по законности и правопорядка, сказали, что по всем маршрутам проводятся ремонтные работы, и предложили провести шествие в Удельном парке», — отметил Б.Вишневский.

Он назвал этот ответ издевательством. «Я просто не верю, что по восьми разным маршрутам в центре везде будет ремонт 29 февраля», — подчеркнул депутат.

Б.Вишневский добавил, что заявители шествия в Удельный парк не пойдут, однако продолжат переговоры с властями и будут настаивать на согласовании акции в центре города.