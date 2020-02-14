Защитники доходного дома Черникова в Хамовниках попросят СКР не допустить разрушения здания

Защитники дореволюционного задания в Хамовниках по адресу 2-й Неопалимовский переулок, 3, где располагается доходный дом Черникова, придут в субботу в Следственный комитет и попросят не допустить разрушения здания. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат района Хамовники Александра Парушина.

По ее словам, «в настоящее время идет разрушение уникального исторического дома начала XX века, где жили врачи, ученые, военные, которых знает весь мир». «Сейчас с легкой руки застройщиков и неких должностных лиц правительства Москвы, причем чиновников невысокого ранга, были согласованы якобы противоаварийные работы без всякого проекта. Это притом, что глава Департамента культурного расследования Алексей Емельянов заявлял в СМИ, что дом будет сохранен», — отметила А.Парушина.

Она добавила, что в связи с этим завтра пройдет акция защитников дома около Следственного комитета. «Никакого митинга не будет. Мы придем и обратимся в правоохранительные органы за поддержкой — подадим туда свои обращения», — заключила А.Парушина.