В Пакистане жениха избили на его собственной свадьбе из-за того, что явилась его первая жена

Она рассказала, что мужчина уже женат, причем на двух женщинах. Родственники невесты порвали ему рубашку и штаны и загнали под автобус. В итоге за него заступились случайные прохожие. Как поясняет Би-би-си, в Пакистане разрешено многоженство, но мужчине при новой женитьбе нужно получить согласие остальных жен.
2020-02-14T21:02:00+03:00
2020-02-14T21:03:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 14 февраля 2020
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