В Пакистане жениха избили на его собственной свадьбе из-за того, что явилась его первая жена

Она рассказала, что мужчина уже женат, причем на двух женщинах. Родственники невесты порвали ему рубашку и штаны и загнали под автобус. В итоге за него заступились случайные прохожие. Как поясняет Би-би-си, в Пакистане разрешено многоженство, но мужчине при новой женитьбе нужно получить согласие остальных жен.