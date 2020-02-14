Художник-акционист Петр Павленский выбил из предвыборной гонки кандидата на пост мэра Парижа

Политик Бенджамен Гриво, который баллотировался от партии президента Эммануэля Макрона, снял свою кандидатуру после публикации интимного видео. Кадры, на которых предположительно политик, распространил Павленский. Как передает французский телеканал BFM TV, акционист недавно запустил проект, в рамках которого предлагает присылать ему фото и видео с компроматом на французских политиков. Однако, французские СМИ подчеркивают, что за подобные публикации Петру Павленскому может грозить до двух лет тюрьмы.