Мать девочки, которая больше пяти лет живет в клинике, обжаловала решение об ограничении ее родительских прав

Это сообщила газете «Коммерсантъ» адвокат Татьяны Максимовой Ольга Лукманова. Ранее издание «Медуза» сообщила, что в перинатальном медцентре «Мать и дитя» с самого рождения живет пятилетняя девочка. Ее мать убеждена, что ребенок нездоров, родители платят клинике по миллиону рублей в месяц, но, по мнению врачей, ребенок в пребывании в стационаре не нуждается.
2020-02-14T21:01:00+03:00
2020-02-14T21:02:04+03:00
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21:01, 14 февраля 2020
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