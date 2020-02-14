Мать девочки, которая больше пяти лет живет в клинике, обжаловала решение об ограничении ее родительских прав

Это сообщила газете «Коммерсантъ» адвокат Татьяны Максимовой Ольга Лукманова. Ранее издание «Медуза» сообщила, что в перинатальном медцентре «Мать и дитя» с самого рождения живет пятилетняя девочка. Ее мать убеждена, что ребенок нездоров, родители платят клинике по миллиону рублей в месяц, но, по мнению врачей, ребенок в пребывании в стационаре не нуждается.