Серия одиночных пикетов против приговора по «пензенскому делу» проходит на Лубянке у здания ФСБ

Одна из участниц Алиса сказала «Эху Москвы», что пришла с друзьями выразить протест против пыток. В начале недели суд в Пензе приговорил семерых фигурантов по делу о терроризме к срокам от 6 до 18 лет. Осужденные говорили, что их пытали током.
2020-02-14T21:01:00+03:00
2020-02-14T21:01:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 14 февраля 2020
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