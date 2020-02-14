Серия одиночных пикетов против приговора по «пензенскому делу» проходит на Лубянке у здания ФСБ

Одна из участниц Алиса сказала «Эху Москвы», что пришла с друзьями выразить протест против пыток. В начале недели суд в Пензе приговорил семерых фигурантов по делу о терроризме к срокам от 6 до 18 лет. Осужденные говорили, что их пытали током.