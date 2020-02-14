В Сбербанке ожидают, что Центробанк за полгода еще трижды понизит ключевую ставку

В июле она может упасть с нынешних 6% до 5,25%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию Sberbank CIB. После недавнего понижения Центробанком ключевой ставки, основные банки стали снижать ставки по ипотеке и уменьшать доходность рублевых вкладов.