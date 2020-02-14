В Сбербанке ожидают, что Центробанк за полгода еще трижды понизит ключевую ставку

В июле она может упасть с нынешних 6% до 5,25%. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию Sberbank CIB. После недавнего понижения Центробанком ключевой ставки, основные банки стали снижать ставки по ипотеке и уменьшать доходность рублевых вкладов.
2020-02-14T20:31:00+03:00
2020-02-14T20:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 14 февраля 2020
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