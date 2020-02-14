Конфликт в труппе МХАТ имени Горького возник из-за отказа группы актеров материться на сцене

Это заявил в Пресненском суде Москвы представитель театра Федор Кириллов во время рассмотрения иска артистов к художественному руководителю Эдуарду Боякову. Суд частично удовлетворил их иск и постановил взыскать с театра 709 тысяч рублей за отсутствие премий и в пользу каждого истца 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, — передает ТАСС.
2020-02-14T20:30:00+03:00
2020-02-14T20:31:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 14 февраля 2020
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