В полиции Москвы заявили, что получившая удар в живот активистка Сосновская сама спровоцировала правоохранителей

В УВД по Центральному административному округу Москвы заявили, что активистка Дарья Сосновская, получившая удар в живот во время задержания после акции 10 августа, сама спровоцировала полицейских. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Татьяна Молоканова со ссылкой на соответствующий документ.

«10 августа Сосновская шла в сопровождении полицейский спокойно, пока не увидела, что сотрудник полиции тянется к упавшей на землю дубинке. В этот момент она делает широкий шаг, чтобы не дать поднять дубинку. Именно поэтому сотрудник полиции сначала толкает ее ногу, а потом толкает Сосновскую в область живота», — процитировала ответ Т.Молоканова.

Адвокат назвала приведенные доводы несостоятельными. «Сосновская не имела возможности ни остановиться перед дубинкой, ни даже вниз посмотреть, куда ее ведут. Она была полностью была лишена возможности передвигаться самостоятельно — куда ее вели, туда она и шла. И то, что она наступила на дубинку, не является основанием для нанесения ей удара в живот», — подчеркнула Т.Молоканова.

Адвокат добавила, что приобщит этот документ к своим жалобам в суды на бездействие СК по поводу отказа возбуждать дело в отношении полицейских.

Ранее Басманный суд Москвы не принял жалобу Сосновской на бездействие СК. До этого в интернете был опубликован видеоролик, на котором видно, как двое полицейских задерживают девушку после согласованного митинга 10 августа 2019 года, и один из них бьет задержанную в область живота. В отношении девушки был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».