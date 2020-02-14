Бывшему футболисту Александру Кержакову суд в Петербурге увеличил неустойку по алиментам в 4 раза

Бывшая жена просила взыскать 6,5 миллионов рублей. Суд увеличил сумму, назначенную предыдущей инстанцией, до 5 миллионов рублей, — передает Интерфакс. В ноябре городской суд Петербурга в 15 раз уменьшил размер ежемесячных алиментов Кержакова в связи с 50-кратным падением его доходов. Из-за долгов по алиментам Кержакову могут запретить водить автомобиль.