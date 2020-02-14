Бывшему футболисту Александру Кержакову суд в Петербурге увеличил неустойку по алиментам в 4 раза

Бывшая жена просила взыскать 6,5 миллионов рублей. Суд увеличил сумму, назначенную предыдущей инстанцией, до 5 миллионов рублей, — передает Интерфакс. В ноябре городской суд Петербурга в 15 раз уменьшил размер ежемесячных алиментов Кержакова в связи с 50-кратным падением его доходов. Из-за долгов по алиментам Кержакову могут запретить водить автомобиль.
2020-02-14T20:02:00+03:00
2020-02-14T20:04:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 14 февраля 2020
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