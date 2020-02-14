Члены правления Сбербанка получили в прошлом году в виде вознаграждений больше 6 миллиардов рублей

Это следует из квартального отчета. В состав правления входят девять человек, включая главу банка Германа Грефа. Сбербанк часто называют государственным, но формально контрольный пакет принадлежит Центробанку. Правительство недавно объявило о решении его купить за счет средств Фонда национального благосостояния.