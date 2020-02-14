Члены правления Сбербанка получили в прошлом году в виде вознаграждений больше 6 миллиардов рублей

Это следует из квартального отчета. В состав правления входят девять человек, включая главу банка Германа Грефа. Сбербанк часто называют государственным, но формально контрольный пакет принадлежит Центробанку. Правительство недавно объявило о решении его купить за счет средств Фонда национального благосостояния.
2020-02-14T20:02:00+03:00
2020-02-14T20:04:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 14 февраля 2020
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