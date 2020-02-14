Власти Петербурга отказались согласовать в центре города марш памяти Бориса Немцова

Отклонены все маршруты, предложенные организаторами. Городской комитет по правопорядку и законности предложил провести акцию на окраине — в удельном парке, — сообщил Интерфаксу депутат Заксобрания Максим Резник. Он подчеркнул, что это предложение неприемлемо и организаторы готовы к дальнейшим переговорам. Резник добавил, что марш состоится 29 февраля в любом случае.

Организаторы аналогичной московской акции ответа из мэрии пока не получили.