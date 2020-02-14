Около 400 человек пришли к зданию ФСБ на Лубянке, где проходят одиночные пикеты по делу «Сети»

Как передает МБХ-медиа, в акции, в частности, приняла участие мать одного из фигурантов Татьяна Чернова и фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов, а также дочь обвиняемого в коррупции экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна Мария Шестун. Она призвала освободить заключенных. На акцию пришли провокаторы.

В понедельник суд в Пензе признал семерых человек виновными в участии в террористической организации и приговорил к срокам от 6 до 18 лет колонии. Организация «Сеть» признана в России террористической и запрещена, однако, фигуранты дела говорили, что признательные показания у них выбили под пытками.