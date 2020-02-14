Анонсированные изменения герба Белоруссии не имеют политического подтекста – эксперт

Анонсированные изменения герба Белоруссии не имеют политического подтекста. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.

«Я бы не искал в этом глубоких смыслов. Просто в новой версии глобуса на гербе Белоруссия оказывается в центре картины, а предыдущий глобус был заимствован с герба СССР, и там по центру был бывший Советский Союз», — пояснил эксперт.

А.Шрайбман также отметил, что данное решение Минюста готовилось давно.

Ранее министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский рассказал, что в ведомстве подготовили проект закона о коррекции законодательства государственных символов. Изменить планируется герб республики.

По словам Слижевского, изображение герба нуждается в совершенствовании, потому что к нему возникали вопросы. В частности, министр заявил, что звезда, которая находится на самом верху, в нынешнем виде «носит несколько воинственный характер».

В документе, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь, есть изображение измененной версии герба. От нынешнего он отличается не только другой прорисовкой звезды и изменением в ряде мест цветовой палитры, но и небольшим поворотом глобуса. Если сейчас солнце встает над Арктикой и освещает в основном Россию, то теперь оно встает над Гренландией и освещает в основном Центральную Европу.