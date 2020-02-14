Губернатор Оренбургской области пожелал, чтобы каждую российскую семью затронула война

Денис Паслер оговорился, когда выступал на праздничном концерте в честь старта года памяти и славы. Видео концерта опубликовано в YouTube-канале «Эха Москвы» в Оренбурге. Отмечается, что также зрителям был показан ролик, где была ошибочно указана дата «40 августа 1941-го года» и допущена ошибка в слове «пенициллин». В правительстве Оренбургской области извинились и объяснили это тем, что ролик был подготовлен силами пресс-службы без выделения дополнительных бюджетных средств.
2020-02-14T19:31:00+03:00
2020-02-14T19:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 14 февраля 2020
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