Владимир Путин помиловал двух женщин, которые, по их словам, пытались защититься от домашнего насилия

Обе были приговорены к 7 годам колонии по делам об убийстве. 62-летняя Раиса Плетнева, по версии следствия, задушила своего друга платком. 48-летняя Марина Чернышева, согласно материалам дела, нанесла смертельный удар ножом бывшему мужу, — передает «Медиазона». Третьим указом Путин помиловал Павла Петрашова, которому был вынесен в Омской области приговор в 2018 году после ДТП с одним погибшим.