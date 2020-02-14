Владимир Путин помиловал двух женщин, которые, по их словам, пытались защититься от домашнего насилия

Обе были приговорены к 7 годам колонии по делам об убийстве. 62-летняя Раиса Плетнева, по версии следствия, задушила своего друга платком. 48-летняя Марина Чернышева, согласно материалам дела, нанесла смертельный удар ножом бывшему мужу, — передает «Медиазона». Третьим указом Путин помиловал Павла Петрашова, которому был вынесен в Омской области приговор в 2018 году после ДТП с одним погибшим.
2020-02-14T19:30:00+03:00
2020-02-14T19:31:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 14 февраля 2020
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