Журналист Иван Голунов получил письменные извинения за необоснованное уголовное преследование

К нему пришло письмо от прокурора Западного округа Москвы. В своем телеграм-канале спецкор издания «Медуза» отметил, что извинения должна была ему принести Генпрокуратура, а не окружное ведомство. Голунова в июне задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Это могло быть связано с его журналистским расследованием о похоронном бизнесе. Из-за большого общественного резонанса, все обвинения с журналиста сняли. Бывших полицейских по его делу арестовали только в конце января.