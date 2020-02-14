Журналист Иван Голунов получил письменные извинения за необоснованное уголовное преследование

К нему пришло письмо от прокурора Западного округа Москвы. В своем телеграм-канале спецкор издания «Медуза» отметил, что извинения должна была ему принести Генпрокуратура, а не окружное ведомство. Голунова в июне задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Это могло быть связано с его журналистским расследованием о похоронном бизнесе. Из-за большого общественного резонанса, все обвинения с журналиста сняли. Бывших полицейских по его делу арестовали только в конце января.
2020-02-14T19:30:00+03:00
2020-02-14T19:30:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 14 февраля 2020
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