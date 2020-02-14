Правозащитники Пономарев, Борщев и Ганнушкина просят Путина встретиться с ними для обсуждения дела «Сети»

Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина просят президента РФ Владимира Путина встретиться с ними для обсуждения дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель национальной общественной организации «За права человека» Лев Пономарев.

«Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уже сказал, что президент дал все поручения. И в этом смысле он всю ответственность, которую ФСБ несет за пытки, фактически перенес на Путина. Мы считаем, что этот вопрос имеет огромный общественный резонанс. Без конкретного разбирательства Путина как гаранта прав человека в этой ситуации обойтись уже нельзя», — отметил Л.Пономарев.

Правозащитники готовы представить факты, которые доказывают применение пыток к фигурантам дела. «Если же Путин нам не поверит, то пусть назначит человека, которому доверяет, чтобы провести расследование. Но не в рамках существующей вертикали власти Следственного комитета», — добавил Л.Пономарев.

Он напомнил, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не раз обращалась к главе СКР Александру Бастрыкину по поводу проведения расследования пыток, «но все эти обращения спустили вниз, и пытки демонстративно не расследуются».

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым фигурантам дела «Сети». Дмитрию Пчелинцеву было назначено 18 лет лишения свободы, Илье Шакурскому — 16, Андрею Чернову — 14, Максиму Иванкину — 13, Михаилу Кулькову — 10, Василию Кускову — 9, Арману Сангынбаеву — 6.

Дело «Сети» было возбуждено ФСБ осенью 2017 года, по нему проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По версии следствия, участники сообщества планировали теракты и собирались «дестабилизировать обстановку в стране».