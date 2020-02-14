Исполнительный совет французской Академии искусств и технологий кинематографа в полном составе ушел в отставку

Исполнительный совет французской Академии искусств и технологий кинематографа, учредителя престижной кинопремии «Сезар», в полном составе ушел в отставку. Причиной стало широкое возмущение, вызванное номинацией на эту премию фильма Романа Полански.

Сотни актеров, продюсеров и режиссеров призвали к бойкоту фильма, премии и потребовали реформу академии.

Такого рода скандала еще не было в кинематографе, надо отделять творчество Романа Полански от его поступков, сказал нам киновед Сергей Землянухин. Исполнительный совет поступил правильно, что ушел в отставку, потому что они не могут работать в режиме давления, добавил Землянухин. Фильм режиссера Полански «Офицер и шпион» был номинирован на «Сезара» в 12 категориях.