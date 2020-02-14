Минздрав проработает вопрос о снятии ограничений на закупки западных лекарств для онкобольных

Это сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также поручила проверить качество отечественных препаратов. Свои предложения о снятии ограничений на закупку западных лекарств Минздрав, Минфин и Минэкономразвития, а также Федеральная антимонопольная служба должны представить до 12 марта.
2020-02-14T19:03:00+03:00
2020-02-14T19:03:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:03, 14 февраля 2020
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