Бывший сенатор Дмитрий Ананьев раскритиковал российскую политику

Он сказал, что её главные участники заявляются откровенным рэкетом.

Бывший член Совета Федерации утверждает, что высокопоставленные государственные деятели, их имён он не называет, в 2015-ом году решили национализировать «Промсвязьбанк» для финансирования российской армии, поскольку тогда у неё начались проблемы из-за санкций. В интервью британской газете The Guardian Дмитрия Ананьев отметил, что по телефону и электронной почте он получал прямые угрозы своей жизни, а его собеседники во власти говорили, что если он не продаст банк, то его ждет уголовное дело.

По словам бывшего сенатора, влиятельные люди отняли бизнес за его независимые взгляды. Ананьев подчеркнул, что сейчас Россией управляют, цитирую, «воспитанные в КГБ чиновники, которые не понимают законов рынка», конец цитаты, и это разрушает страну.

Затем он сказал, что уже два года живёт на Кипре, но сейчас раздумывает о переезде куда-то еще, поскольку опасается за свою жизнь. Ананьев предполагает, что его могут попытаться убить. В качестве примера подобных ситуаций он приводит покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которые произошли в Европе в последние годы.

В России Дмитрий Ананьев заочно арестован. Его обвиняют в растрате пятисот семидесяти семи миллионов долларов.