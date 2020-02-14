Избитая полицейским во время летних протестов Дарья Сосновская, по версии МВД, сама его спровоцировала

Это следует из ответа от УВД по Центральному административному округу Москвы. Как сообщила ТАСС адвокат активистки Татьяна Молоканова, в документе говорится, что задержанная 10 августа Дарья Сосновская шла в сопровождении полицейских спокойно, пока не увидела, что сотрудник полиции тянется к упавшей на землю дубинке. В этот момент она делает широкий шаг, чтобы не дать поднять дубинку. Именно поэтому утверждается в документе, что полицейский сначала толкает ее в ногу, а затем – в область живота. В то же время, на видеозаписи видно, что это был удар. Ранее Басманный суд Москвы не принял жалобу Дарьи Сосновской на бездействие следователей, которые отказались возбудить уголовное дело в отношении полицейского.