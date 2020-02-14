Россию на гербе Белоруссии сменит Европа

Речь идет об изображении на глобусе, рядом с которым цветки клевера и льна. В самом белорусском Минюсте предложенные изменения называют техническими, но некоторые политологи и газетные обозреватели рассмотрели в этом геополитический разворот. Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил России начать отбор нефти из транзитной трубы, если республика не получит достаточные объемы сырья.
2020-02-14T18:31:00+03:00
2020-02-14T18:31:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2588310-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:31, 14 февраля 2020
Загрузка комментариев...