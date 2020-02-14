Россию на гербе Белоруссии сменит Европа

Речь идет об изображении на глобусе, рядом с которым цветки клевера и льна. В самом белорусском Минюсте предложенные изменения называют техническими, но некоторые политологи и газетные обозреватели рассмотрели в этом геополитический разворот. Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил России начать отбор нефти из транзитной трубы, если республика не получит достаточные объемы сырья.