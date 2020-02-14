Олег Дерипаска назвал ложью статью в Financial Times, где утверждается, что он помогал отмывать деньги Путина

Олег Дерипаска назвал ложью статью в Financial Times, где утверждается, что он помогал отмывать деньги Владимира Путина. Бизнесмен прокомментировал сегодня публикацию дважды: сначала в своем телеграмм-канале он написал, что это очередная порция брехни, а затем добавил: «Какие деньги?» и отметил, что Владимир Путин ему «ручку на 10 минут не доверил». Financial Times утверждает, что именно из-за якобы причастности Дерипаски к легализации средств, предположительно принадлежащих президенту России, США и не отменяют против бизнесмена санкции.
2020-02-14T18:30:00+03:00
2020-02-14T18:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 14 февраля 2020
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