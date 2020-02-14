Московская полиция считает правомерными действия своего сотрудника, который ударил в живот Дарью Сосновскую

Это следует из ответа из столичного главка МВД, который адвокат Татьяна Молоканова получила спустя полгода после инцидента. В нем говорится, что девушка принимала непосредственное участие в несогласованной акции, вела себя агрессивно по отношению к полицейским. Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, толкает ее в область живота, — передает Интерфакс. Между тем, на видеозаписи инцидента видно, что это – самый настоящий удар. Дарью Сосновскую задержали после согласованной акции в Москве 10 августа.