Московская полиция считает правомерными действия своего сотрудника, который ударил в живот Дарью Сосновскую

Это следует из ответа из столичного главка МВД, который адвокат Татьяна Молоканова получила спустя полгода после инцидента. В нем говорится, что девушка принимала непосредственное участие в несогласованной акции, вела себя агрессивно по отношению к полицейским. Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий, толкает ее в область живота, — передает Интерфакс. Между тем, на видеозаписи инцидента видно, что это – самый настоящий удар. Дарью Сосновскую задержали после согласованной акции в Москве 10 августа.
2020-02-14T18:30:00+03:00
2020-02-14T18:30:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 14 февраля 2020
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