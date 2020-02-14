Алексей Морозов стал новым президентом Континентальной хоккейной лиги

Двукратный чемпион мира сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко.

Чернышенко возглавлял КХЛ с ноября 2014 года, но досрочно покинул пост после того, как 21 января президент Владимир Путин назначил его вице-премьером.

На внеочередном заседании совета директоров Лиги было принято единогласное решение об избрании на президентский пост Алексея Морозова", — говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Алексей начал хоккейную карьеру в столичных Крыляьх Советов. Выступал в НХЛ за Питсбург. Вместе с Ак Барсом дважды брал Кубок Гагарина, а в составе сборной России стал двукратным Чемпимоном мира и серебряным призером Олимпиады в Нагано. После завершения карьеры работал в руководящих структурах отечественного хоккея.

Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность в том, что Морозов станет достойным преемником Дмитрия Чернышенко и будет продуктивно работать на благо Континентальной хоккейной лиги и всего отечественного хоккея

Добавим, что до последнего времени Алексей Морозов работал руководителем Молодежной Хоккейной лиги.