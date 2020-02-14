Адвокат сбежавшей из Боткинской больницы пациентки Виталий Черкасов ознакомился с материалами дела

Уже в ближайший понедельник в Петербурге пройдет первое слушание по иску Роспотребнадзора к Алле Ильиной.

Судя по материалам дела, кроме Анны Ильиной из карантина Боткинской больницы сбежали еще три человека. Двое из них уже вернулись в медицинское учреждение, о судьбе третьего — неизвестно. В Роспотребнадзоре эту ситуацию пока не комментировали. В тоже время надзорное ведомство продолжает добиваться возвращения в клинику именно Ильиной, хотя коронавируса у нее не обнаружили. Утром в ближайший понедельник пройдет первое судебное заседание по иску главврача города. В нем говорится, что петербурженка представляет опасность для окружающих. Защита будет настаивать на обратном. Ведь если Ильина действительно несет угрозу, то Роспотребнадзор должен был предпринимать хоть какие-то меры, а служба этого не делала, сказал «Эху Москвы» адвокат Виталий Черкасов.

Сама Ильина сегодня заявила, что ее изначально завлекли в больницу обманом. По ее словам, ей обещали, что в стационаре она пробудет не более суток.

Напомним, Ильина прилетела из Китая 30 января, через неделю после этого она попала в Боткинскую больницу с болью в горле. Спустя сутки женщина сбежала из клиники. Теперь Роспотребнадзор требует вернуть ее обратно принудительно минимум до 19 февраля.

В Петербурге еще не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Сейчас под наблюдением врачей находятся около пятидесяти человек.