Мишустин: Правительство разработало меры по улучшению ситуации с лечением онкологических больных, прежде всего, детей

Правительство разработало меры по улучшению ситуации с лечением онкологических больных, прежде всего, детей, — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По словам Мишустина, две главные проблемы – качество лекарств и их дефицит.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова предложила снять ограничение на закупку иностранных лекарств для онкобольных. Она также поручила проверить качество российских дженериков.

Без импортных лекарств онкологическим больным не обойтись. Деньги на это необходимо найти, — сказала в эфире «Эха Москвы» директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. По словам Шерговой, никто не против того, чтобы развивалась российская фармацевтическая промышленность, но отечественные лекарства должны быть не хуже, чем импортные.