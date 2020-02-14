Песков: Указ президента об увековечении памяти Юрия Лужкова свидетельствует о восстановлении доверия

Доверие к Юрию Лужкову восстановлено. Об этом свидетельствует указ президента об увековечивании памяти бывшего мэра Москвы, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В соответствии с указом, в Москве будет установлена мемориальная табличка на доме, где жил Лужков. Его имя будет присвоено Московскому университету управления. Юрий Лужков бессменно руководил Москвой с 1992-го по 2010-ый год. Его отправил в отставку президент Медведев с формулировкой «в связи с утратой доверия».
2020-02-14T18:19:00+03:00
2020-02-14T18:23:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:19, 14 февраля 2020
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