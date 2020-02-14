Минфин США заявляет, что Олег Дерипаска, по некоторым сведениям, отмывал деньги для Владимира Путина, — сообщает Financial Times. Бизнесмен назвал это «очередной порцией брехни». Олег Дерипаска, комментируя обвинение, заявил, что не приведено никаких фактов, только догадки, одни лишь слухи, необоснованные сплетни, которые отклонил бы любой суд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отвергает обвинения американского Минфина. Это неправда, только и всего, — сказал он.