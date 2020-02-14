Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию обойдется не менее чем в 14 миллиардов рублей

Владимир Путин подписал распоряжение о его организации.

Ответственность за голосование Путин возложил на Центральную избирательную комиссию. Деньги на его проведение, которыми затем тоже будет распоряжаться ЦИК, выделит из федерального бюджета правительство. Сколько — в распоряжении не обозначено. Однако отмечено, что средств не может быть меньше, чем указано в отчете Центризбиркома о президентской компании 2018 года. Тогда, согласно документу ЦИК, на подготовку и проведение выборов было потрачено почти 14 миллиардов 260 миллионов рублей из предусмотренных почти 18 миллиардов. Глава государства распорядился проиндексировать эту сумму с учетом инфляции.

Президент также поручил органам госвласти и местного самоуправления подготовиться к проведению голосования. От федерального правительства и местных властей он потребовал оказать всю необходимую помощь избирательным комиссиям. Помещения, транспорт, средства связи и все техническое оборудование избиркомы должны получить бесплатно.

Кроме того, Путин предложил провести всенародное голосование в рабочий день, сделав его выходным, при этом не за счет других праздничных дней. Точную дату он не назвал. Ранее СМИ со ссылкой на источники в президентской администрации сообщали, что голосование может пройти в среду 22 апреля. Впрочем, многие признавали этот день неудачным, поскольку на него приходится 150-летие Владимира Ленина, которое отмечают коммунисты.

В Кремле отметили, что вопрос оплаты дополнительного выходного дня для голосования по поправкам в конституцию еще не решен.