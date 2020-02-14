Суд приступил к рассмотрению дела о дедовщине в воинской части, где солдат-срочник Шамсутдинов расстрелял сослуживцев

Читинский городской суд приступил к рассмотрению дела о дедовщине в воинской части, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. На скамье подсудимых – рядовой Руслан Мухатов, который, как установило следствие, издевался над солдатами. Мухатов признал свою вину и просил об особом порядке рассмотрения дела, однако, это ходатайство не было удовлетворено.

Решение судьи позволит более прозрачно и открыто расследовать преступление, — сказал «МБХ медиа» адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев. Следующее заседание состоится 20 февраля. Руслан Шамсутдинов не присутствует на суде. Он этапирован в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. Он рассказал о постоянных издевательствах и угрозах. В основе произошедшего лежит непрекращающееся насилие в армии, — считает ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. По мнению Мельниковой, расстрела вполне можно было бы избежать, если бы другие солдаты реагировали на происходящее.