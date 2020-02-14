В поселке Акбулак Оренбургской области похоронили Глеба Мостового, который, по данным местных СМИ, воевал в Ливии

В поселке Акбулак Оренбургской области сегодня похоронили Глеба Мостового – 27-летнего солдата, который, по данным местных СМИ, воевал в Ливии. Журналисты Би-би-си пытались попасть на похороны, однако, люди в штатском буквально выгнали их из поселка, пригрозив неприятным разговором с ФСБ. О гибели Мостового рассказали родственники, однако, затем они перестали общаться с прессой. Министерство обороны пока официально не сообщало о гибели Глеба Мостового, — отмечает Znak.com. Российские власти отрицают, что в Ливии есть российские военнослужащие.
2020-02-14T18:15:00+03:00
2020-02-14T18:16:52+03:00
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18:15, 14 февраля 2020
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