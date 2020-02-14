В поселке Акбулак Оренбургской области похоронили Глеба Мостового, который, по данным местных СМИ, воевал в Ливии

В поселке Акбулак Оренбургской области сегодня похоронили Глеба Мостового – 27-летнего солдата, который, по данным местных СМИ, воевал в Ливии. Журналисты Би-би-си пытались попасть на похороны, однако, люди в штатском буквально выгнали их из поселка, пригрозив неприятным разговором с ФСБ. О гибели Мостового рассказали родственники, однако, затем они перестали общаться с прессой. Министерство обороны пока официально не сообщало о гибели Глеба Мостового, — отмечает Znak.com. Российские власти отрицают, что в Ливии есть российские военнослужащие.