Российское посольство в Турции совместно с местными властями усилило меры безопасности из-за угроз

Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-атташе дипведомства Ирина Касимова. «Действительно, ситуация в последнее время обострилась, в связи с этим мы обратились к турецким властям. Надо сказать, что турецкие власти восприняли наше обращение с пониманием. Принимаются все необходимые меры безопасности, как со стороны посольства, так и со стороны местных властей», — сказала она. Люди, высказывающие угрозы, вряд ли выйдут на улицы с целью убийства, но с их сообщениями приходится считаться, добавила Ирина Касимова.

Обострение отношений Москвы и Анкары произошло на фоне обвинения Эрдоганом России в гибели турецких солдат. Об этом сообщила в нашем эфире востоковед, арабист, обозреватель газеты «Коммерсантъ», автор Carnegie.ru Марианна Беленькая. «За одну неделю погибло в общей сложности четырнадцать граждан Турции. Естественно, Эрдоган уже не мог молчать, иначе он бы потерял лицо перед внутренней аудиторией, и он всю ответственность возложил впервые не только на Асада, но и на Россию, сказав, что именно в результате российских атак, в том числе бомбардировок, гибнут люди и так далее», — сказала она. Востоковед не исключила, что гибель турецких военных специалистов могла быть провокацией.

Власти Турции понимают, к чему может привести эта ситуация и не хотят ее обострения, — считает главный редактор МК в Турции Яшар Ниязбаев.

В заявлении турецкого МИДа подчеркивается, что принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности российских дипломатических представительств на территории страны.