Группа правозащитников просит президента о встрече, чтобы рассказать о деле «Сети» и попросить об объективном расследовании. Обращение направлено Путину через прессу, — рассказал «Эху Москвы» правозащитник Лев Пономарев. Пономарев добавил, что правозащитники готовы предъявить доказательства пыток при расследовании дела «Сети» (организация запрещена в РФ).

Самое страшное в деле «Сети» это применение пыток к обвиняемый, сказал в нашем эфире писатель и историк Николай Сванидзе. Николай Сванидзе считает, что дело затеяли из-за того, что кто-то захотел «привинтить пару звездочек на свои погоды».

10 февраля суд в Пензе вынес приговор 7 фигурантам. Они получили от 6 до 18 лет. В защиту осужденных выступили ученые, кинематографисты, писатели и журналисты. Они называют дело «Сети» террором против собственных граждан.