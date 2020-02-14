Лукашенко обвинил Москву в склонении к объединению России и Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители

Президент также пригрозил отбирать российскую нефть из транзитной трубы при сокращении поставок.

О трудностях в отношениях с Россией Александр Лукашенко подробно говорил во время поездки в Гомельскую область на местный целлюлозно-картонный комбинат. Сначала интересовался работой предприятия, рассуждал об экологии, но довольно скоро перешел на геополитические проблемы.

Эмоционально рассуждал о том, как Россия, делая недвусмысленные намеки, по сути, покушается на суверенитет республики в обмен на выгодные газовые и нефтяные тарифы. О путинских предложениях объединиться писало на днях агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле. Хотя официально это опровергли.

Экономическая интеграция возможна, говорил сегодня Лукашенко, но страна обязана сохранить независимость.

Из-за отсутствия соглашения по нефти Белоруссия уже ищет альтернативных поставщиков нефти. Партия закуплена у Норвегии. Помощь предлагают и США. Диверсификация закупок продолжится, заверил Лукашенко, пересказав один из недавних диалогов с Владимиром Путиным на эту тему.

Россия с начала года недопоставила 1.5 миллиона тонн нефти, сказал сегодня Лукашенко. По его словам, в ходе переговоров в Сочи на прошлой неделе он пригрозил забирать недостающие объемы из транзитного нефтепровода. Замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак заявлял тогда, что белорусская сторона просила скидку на нефть, но получила отказ. Цены устанавливает рынок, административно они не регулируются, объяснил высокопоставленный чиновник.

Лукашенко сказал, что Белоруссия не просит дешевую нефть, готова купить ее по мировой цене и переработать, что будет выгодно для компаний.

Россия и Белоруссия сегодня подписали протокол о ценах на газ до конца текущего года. Об этом заявили в «Газпроме».

Александр Лукашенко шантажирует Россию и пытается выбить для себя наиболее выгодные условия, — считает депутат Госдумы, зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин.

«Руководство России никогда не скрывало, что мы хотим продвигаться по пути дальнейшей интеграции в рамках союзного государства. Но эта интеграция не означает вхождения Белоруссии в состав в России. Заявление Лукашенко о том, что в руководстве России есть люди, которые хотят присоединить Белоруссию взамен цен на нефть и газ — это смешно. Такого условия никто не ставит», — сказал депутат. По словам Затулина, Лукашенко называет себя союзником, но, когда требуется поддержка, никогда не идет навстречу.

Вся антироссийская риторика Александра Лукашенко объясняется предстоящими президентскими выборами, — уверен руководитель белорусского аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика.

«Такие препозиции, типа поменять герб, где уже не будет России, либо спор по энергоносителям – все эти заявления прозвучали в рамках предвыборной кампании. В этом году Лукашенко идет на выборы и убеждает всех, что из последних сил сражается с демонами из Кремля. Это чисто пропагандистская стратегия», — пояснил политолог.

Вряд ли Владимир Путин решил сохранить власть, возглавив новое государство в составе России и Белоруссии. Лукашенко слишком ненадежный союзник, — считает политолог Аббас Галлямов. По словам Галлямова, создание единого государства вряд ли повысит рейтинг Путина.