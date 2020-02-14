Лукашенко критикует и шантажирует Россию в целях получения наибольшей выгоды – Константин Затулин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко критикует и шантажирует Россию в целях получения наибольшей выгоды. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Руководство России никогда не скрывало, что мы хотим продвигаться по пути дальнейшей интеграции в рамках союзного государства. Но эта интеграция не означает вхождения Белоруссии в состав в России. Заявление Лукашенко о том, что в руководстве России есть люди, которые хотят присоединить Белоруссию взамен цен на нефть и газ — это смешно. Такого условия никто не ставит», — подчеркнул депутат.

По словам К.Затулина, «это такая же правда, как и то, что российская нефть якобы стала для Белоруссии дороже мировой». «Просто диву даешься, как человек на таком уровне, будучи президентом, откровенно врет. Сегодня нефть достается Белоруссии по цене 83% от мировой. А все, что Лукашенко сейчас делает — это пытается шантажировать Россию, чтобы опять получить экономические уступки, а взамен ничего не предпринять», — считает депутат.

К.Затулин добавил, что Россия «ничего не ждет от Белоруссии, но если человек называется союзником, нужно, чтобы он был им». «А Лукашенко ни в каких вопросах, когда действительно требуется его поддержка, никогда не идет нам навстречу. Ни когда дело касалось Абхазии и Южной Осетии, ни когда дело касалось возвращения Крыма», — уточнил он.

С точки зрения К.Затулина, «надо спокойно реагировать» на все антироссийские заявления Лукашенко и «перестать смотреть на него влюбленными глазами, потому что он давно переродился». «Сейчас он абсолютно ненадежный партнер», — заключил депутат.