Учредители французской кинопремии «Сезар» ушли в отставку из-за скандала вокруг нового фильма Романа Полански

Его лента «Офицер и шпион» о деле Дрейфуса номинирована в 12 категориях. Это вызвало волну критики. В конце 70-х Роман Полански был обвинен в США в совращении 13-летней девочки, после чего сбежал из страны. В отставку в полном составе ушел совет французской академии искусств и технологий кинематографа, передает Би-би-си. Церемония награждения премии «Сезар» пройдет в Париже 28 февраля.