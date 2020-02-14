Две трети самолетов китайских авиакомпаний не летают из-за коронавируса

Об этом пишет газета Financial Times. Это связано с жесткими мерами властей Китая по ограничению туризма. Перевозчики отправили часть пилотов в неоплачиваемые отпуска. По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Китае выросло почти до 64 тысяч человек. Выздоровели около 7 тысяч, скончались более 1300.
2020-02-14T17:31:00+03:00
2020-02-14T17:31:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2588252-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 14 февраля 2020
Загрузка комментариев...