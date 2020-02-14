ОНК Москвы: Бывшего сенатора Рауфа Арашукова поместили в камеру к экс-министру Михаилу Абызову

Бывшего сенатора Рауфа Арашукова поместили в камеру к экс-министру Михаилу Абызову. Об этом ТАСС сообщила член Общественной и наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которая посетила СИЗО «Лефортово». По ее словам, Арашуков, похоже, рад новому соседу, есть о чем поговорить. Рауф Арашуков больше года назад был лишен неприкосновенности и задержан прямо в зале Совета Федерации. Его обвиняют в убийстве, а Михаила Абызова – в отмывании 32 миллиардов рублей и хищении 4 миллиардов.