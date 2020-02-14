Бывший сенатор Дмитрий Ананьев заявил, что элита в России запугана

По его словам, крупный бизнес по любым вопросам ждет решения Владимира Путина. В интервью британской газете The Guardian экс-банкир сказал, что у него отобрали в России бизнес из-за его независимой позиции. Ананьев в сентябре был заочно арестован по делу о растрате.
2020-02-14T17:30:00+03:00
2020-02-14T17:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 14 февраля 2020
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