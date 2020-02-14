Бывший сенатор Дмитрий Ананьев заявил, что элита в России запугана

По его словам, крупный бизнес по любым вопросам ждет решения Владимира Путина. В интервью британской газете The Guardian экс-банкир сказал, что у него отобрали в России бизнес из-за его независимой позиции. Ананьев в сентябре был заочно арестован по делу о растрате.