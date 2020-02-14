Житель Тюмени арестован на 5 суток за розыгрыш на тему коронавируса

18-летний участник съемки видеоролика признан виновным в мелком хулиганстве, — сообщает Интерфакс со ссылкой на полицию. Материалы в отношении его товарищей, двух 15-летних подростков и одного 17-летнего, переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. На видео, которым заинтересовалась полиция, молодые люди в костюмах химзащиты и противогазах отлавливали якобы зараженных коронавирусом прохожих. В начале февраля в регион военными самолетами были доставлены из Китая россияне. Их должны продержать на карантине 14 дней.
2020-02-14T17:03:00+03:00
2020-02-14T17:04:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 14 февраля 2020
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