Житель Тюмени арестован на 5 суток за розыгрыш на тему коронавируса

18-летний участник съемки видеоролика признан виновным в мелком хулиганстве, — сообщает Интерфакс со ссылкой на полицию. Материалы в отношении его товарищей, двух 15-летних подростков и одного 17-летнего, переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. На видео, которым заинтересовалась полиция, молодые люди в костюмах химзащиты и противогазах отлавливали якобы зараженных коронавирусом прохожих. В начале февраля в регион военными самолетами были доставлены из Китая россияне. Их должны продержать на карантине 14 дней.