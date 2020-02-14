Премьер Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Речь идет о препаратах из перечня жизненно-необходимых и важнейших. Представить предложения Минздрав, Минфин и Минэкономразвития, а также Федеральная антимонопольная служба должны до 12 марта. России не обойтись без импортных лекарств, — сказала в эфире «Эха Москвы» директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. Екатерина Шергова добавила, что никто не против, чтобы развивалась российская фармацевтическая отрасль, но отечественные лекарства должны быть не хуже иностранных.