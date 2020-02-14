Журналист Иван Голунов получил письменные извинения за его уголовное дело

Официальный документ пришел по почте.

В письме от прокурора Западного округа Москвы Григория Радионова говорится, что он приносит извинения от имени государства в соответствии с требованием УПК. Отмечается, что журналист вправе обратиться с иском в суд о возмещении имущественного и морального вреда. Документ датирован 4 февраля. Спецкор «Медузы» опубликовал его в своем телеграмм-канале, пошутив, что у всех сегодня валентинки, а у него только письмо от прокурора. При этом он выразил желание, чтобы государство, даже «при исполнении», говорило на человеческом языке. «Искренность не отрегулируешь, но язык вполне», — написал Голунов. Он также обратил внимание, что извинения ему должна принести Генеральная прокуратура, а не окружная, поскольку именно федеральное ведомство осуществляет надзор за его делом. «Так что, ждем настоящих извинений», — сказал адвокат журналиста Сергей Бадамшин. Ранее он подал соответствующую жалобу новому главе ведомства Игорю Краснову. В начале февраля Генпрокуратура приносить извинения отказалась.

В июне прошлого года журналиста «Медузы» Ивана Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков. Это произошло перед публикацией его нового расследования, которое было посвящено тому, что с похоронным бизнесом связаны высокопоставленные сотрудники ФСБ. Из-за большого общественного резонанса дело против Ивана Голунова вскоре был прекращено, но полицейских, которые ему, по версии следствия, подбросили наркотики, задержали только недавно.