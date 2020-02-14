Два члена экипажа погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Третий член экипажа и семь пассажиров смогли выбраться самостоятельно, — сообщили ТАСС в уральской транспортной прокуратуре. По ее данным, вертолет авиакомпании «Скол» летел из Красноярского края в Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа. В МЧС говорят, что он попал в снежную бурю.
2020-02-14T16:31:00+03:00
2020-02-14T16:34:48+03:00
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16:31, 14 февраля 2020
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