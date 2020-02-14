Генпрокуратура проверит публикации о неэкологичных технологиях строительства мусоросжигательных заводов

Эксперты в СМИ говорят, что строящиеся объекты предполагают использование устаревшей технологии, в том числе, очистки газов, — передает ТАСС. Поручения даны Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре и прокуратуре Московской области.
2020-02-14T16:30:00+03:00
2020-02-14T16:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 14 февраля 2020
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