Правозащитники Л.Пономарев, В.Борщов и С.Ганушкина попросили Путина о встрече, чтобы рассказать о деле «Сети»

Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганушкина попросили о встрече Владимира Путина, чтобы рассказать о деле «Сети». Они готовы представить доказательства, что фигуранты оговорили себя под пытками. В обращении, опубликованном на сайте Московской Хельсинской группы говорится, что методы, использованные в этом деле, становятся доказательством возвращения на государственном уровне практик «большого террора». Организацию «Сеть» власти считают террористической, в России она запрещена. Суд в Пензе недавно приговорил семь человек по этому делу к срокам от 6 до 18 лет.