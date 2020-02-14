Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупать нефть за пределами России, чтобы не стоять на коленях

По его словам, в Москве намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает информагентство БелТА. Лукашенко заявил, что никогда на это не пойдет и пригрозил начать отбор нефти из транзитной трубы, если из России не будет поставок в нужных объемах.