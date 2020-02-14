Благотворительный проект «Спасибо» запустил в Петербурге акцию по сбору вещей бывших

Она приурочена ко дню всех влюбленных.

Контейнер с названием «Пусть хоть вещи принесут пользу» появился в торговом центре на востоке Петербурга. Установил его благотворительный проект «Спасибо». В организации объяснили, что таким образом решили поддержать тех, кто проводит день всех влюбленных в одиночестве. Желающие могут принести вещи своих бывших, в частности ненужную одежду, обувь и книги. Все это впоследствии будет продано, передано нуждающимся или отдано на переработку. Все собранные деньги направят на благотворительность. Кроме того, организаторы акции весь день раздают листовки, в которых говорится что быть одному в День Святого Валентина хоть и некомфортно, но совершенно нормально. Добавим, проект «Спасибо!» ежемесячно жертвует более 400 тысяч рублей фондам «Долго и счастливо», «Апельсин», «Ночлежка», «АдВита» и другим.



Контейнер для приема вещей бывших продолжит работать и после акции 14 февраля.